В 48 лет умерла актриса Эрика Робледо — "голос Русалочки"
На 49-м году жизни скончалась Эрика Робледо Ромеро - смерть артистки "стала для всех полной неожиданностью".
People отмечает 28-го, что впервые о смерти Эрики, востребованной артистки дубляжа и озвучания, сообщил специализированный портал, посвященный аниме и манге, еще 22 января, но с тех пор никаких дополнительных деталей инцидента нет. Неизвестны ни причина, ни обстоятельства ухода Эрики. Позже смерти Робледо подтвердили в AMAV, национальной актерской ассоциации.
Помимо прочего, Эрика была голосом Ариэль в "Новых приключениях Русалочки", озвучила видеоигру "Баффи - истребительница вампиров: Хаос кровоточит", дублировала множество аниме, ленты "Сумеречной саги" и ряд прочих заметных проектов.
Подчеркивается, что артистка обладала универсальным голосом и могла убедительно сыграть им персонажей любого пола и возраста.
Эрика родился в Мехико. Она была дочерью ныне покойной актрисы Гваделупе Ромеро, которая озвучила Чудо-женщину в исполнении Линды Картер в сериале 1970-х годов. Несколько лет жила в Лос-Анджелесе. Ее сестра Росио Робледо также посвятила себя дубляжу и озвучанию. Была замужем за актером и режиссером дубляжа Леонардо Арауджо. У пары родился сын.