В 48 лет умерла актриса Эрика Робледо — "голос Русалочки"

На 49-м году жизни скончалась Эрика Робледо Ромеро - смерть артистки "стала для всех полной неожиданностью".

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People отмечает 28-го, что впервые о смерти Эрики, востребованной артистки дубляжа и озвучания, сообщил специализированный портал, посвященный аниме и манге, еще 22 января, но с тех пор никаких дополнительных деталей инцидента нет. Неизвестны ни причина, ни обстоятельства ухода Эрики. Позже смерти Робледо подтвердили в AMAV, национальной актерской ассоциации.

Помимо прочего, Эрика была голосом Ариэль в "Новых приключениях Русалочки", озвучила видеоигру "Баффи - истребительница вампиров: Хаос кровоточит", дублировала множество аниме, ленты "Сумеречной саги" и ряд прочих заметных проектов.

Подчеркивается, что артистка обладала универсальным голосом и могла убедительно сыграть им персонажей любого пола и возраста.