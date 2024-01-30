Актриса Ольга Тумайкина о главной роли в новом сериале: «Я похожа на свою героиню»

— Это была экстремальная ситуация, не столько мой экстремальный поступок. Я была ребенком, мне было лет 8, мы проводили время в деревне у бабушки. Вместе с подругой-ровесницей мы возвращались домой по огромному полю, где с одной стороны была река, а с другой – дорога, которая упиралась в скальную гряду. Я услышала шум позади и увидела, что на нас несется гигантский табун лошадей. Было понятно, что пастух пытается собрать их в примерное стадо, но это почему-то не получалось. Они неслись на всех парах, вздымая клубы пыли. На этом болотистом поле всегда стоял одинокий столб, который обнесли маленьким деревянным колодцем и завалили этот колодец валунами, чтобы столб не рухнул. Я приняла решение и схватила подружку за руку, ничего не говоря. Мы понеслись, что есть сил. Добежав до этого столба, я обняла его руками и прижала к себе подругу. Мы просто зажмурили глаза. Мне не было страшно, наверное, в тот момент я переживала за подругу, которая от ужаса кричала и стремилась куда-то рвануть, но я понимала, что так мы просто погибнем под копытами лошадей. На этой невыносимой скорости табун промчался, не задев нашего колодца – для них он стал препятствием. И мы вместе с этим препятствием оказались в так называемой безопасности. Я помню совершенно шальные глаза пастуха, который увидел двух детей, обхвативших руками столб. Наверное, как взрослому опытному человеку ему было понятно, что могло бы с нами случиться. Но мы пережили это. И через какое-то время, когда нас перестало трясти, мы отправились себе дальше по своим делам домой. Всю дорогу молчали. Вот такой был экстрим. Над каким проектом сейчас работаете? — Не знаю, можно ли говорить, над каким проектом я работаю, скажу так: над многими – интересными, звездными, прекрасными.