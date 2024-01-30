Красноярская актриса Ольга Тумайкина о главной роли в новом сериале: «Я похожа на свою героиню»
«Верю своей интуиции»
Ольга, если смотреть на вашу кинокарьеру с точки зрения зрителя, то широкая популярность к вам пришла после «Женской лиги». Мы со своей стороны можем отметить, что сами не пропускали ни одного выпуска, потому что это было очень ново и смешно. Вы сразу согласились на роли в скетч-шоу? Были ли сомнения?
— Очень редко есть такое сомнение. Достаточно интуиции или опыта, чтобы понять, стоит брать предложенный сценарий и проект или нет.
Ваши героини – очень интересные женщины. Это и забавные подружки из «Женской лиги», и потрясающая Кира Андроникашвили из сериала про Людмилу Гурченко, и Зоя Филимонова из «Ядов». Кроме того, вы выступили в качестве сценариста в комедии «Девочки» Михаила Левитина, где, как вы сами отметили, исписали целую тетрадку историй ваших подруг. Как на цельность и притягательность ваших героинь повлияла ваша биография, ваши жизненные роли мамы, жены и просто женщины?
— Первая мысль, которая пришла в голову: в вашем вопросе содержится и ответ. Остается только поблагодарить вас за такие высокие комплименты. Все так: я и притягательна, и удивительна, и интересна, и необыкновенна. (Смеется). Мне просто очень нравится жить. И для этого мне не нужна продукция героинь сериала «Повышая градус» – я получаю удовольствие от самой жизни.
«Вдохновение черпаю отовсюду»
Расскажите, пожалуйста, о своей героине Дине в сериале ТНТ «Повышая градус»? Как вы готовились к роли, искали ли в реальной жизни похожих на героиню людей, вдохновлялись ли какими-то жизненными историями?
— Когда есть хороший сценарий, по поступкам героини сразу видно, каков у нее характер. Не нужно искать какие-то примеры из жизни. Так произошло и с моей героиней Диной из сериала «Повышая градус». Вдохновение же черпается отовсюду. Мне приходит в голову факт о знаменитом бенедиктинском монахе Доме Периньоне: когда-то он пытался избавиться от пузырьков в своем шампанском, которое сейчас является бестселлером. Он хотел улучшить свой напиток, свою продукцию и не знал, что избавляться от них не нужно. В этих фантастических волшебных пузырьках, возможно, и заключается вся прелесть данного шампанского. Так и наши героини, работают, соблюдая технологию и используя лучшее сырье для того, чтобы их продукт, если говорить бизнес-языком, был высокого качества и не причинил вреда, если так можно сказать про водку, превратившись в популярный напиток для взрослого населения.
Привнесли ли вы в героиню из «Повышая градус» свои черты характера или это абсолютно не похожая на вас женщина?
— Возможно, в моей героине Дине присутствует какая-то часть сдержанности, которая мне свойственна. Даже тогда, когда она получает неприятные известия о своей дальнейшей судьбе, предпочитает сохранить лицо. Если и плачет от безысходности, то делает это в одиночестве в подушку. У меня тоже бывали такие моменты, возможно, поэтому я наделила Дину такими чертами характера. Так же, как она, я могу совершенно отважно и решительно броситься в пучину обстоятельств для того, чтобы отменить то, что мне не нравится, и превратить свою жизнь в такой порядок, который принесет благополучие, спокойствие, гармонию как для меня, так и для окружающего мира.
Чтобы пуститься в такую рискованную авантюру, как героини сериала «Повышая градус», нужны сила, внутренний стержень и умение взять себя в руки в экстремальных условиях. Согласны? В чем, по-вашему, сила этих героинь и сила женщин в целом?
— Когда нечего терять, и жизнь рисует безрадостные перспективы, а иногда и этого нет, наверняка открывается второе дыхание. Человек берет бразды правления своей жизнью в свои руки, не полагаясь на судьбу, на обстоятельства, на часто злую волю других людей. Я думаю, это всем свойственно, не только женщинам. Когда вся твоя жизнь и твое дело рискуют превратиться в пепелище, как говорила героиня Ани Уколовой, надо взять себя в руки и возродиться, как Феникс, восстать из пепла. Как написано у того же Шекспира: «Нищие и те в нужде имеют что-нибудь в избытке», – совершенно неутешительная фраза, на мой взгляд. Поэтому наши героини, поддерживая друг друга, иногда даже конфликтуя, все равно оказываются «на волне». Они не позволяют этим тяжким обстоятельствам одержать верх и погрузить себя в безысходность и безденежье.
Почему вы решили исполнить одну из ролей в сериале? Чем вас привлекла эта история и почему зрителю стоит посмотреть «Повышая градус»?
— Мне понравилась эта история о трех подругах, которые, оказавшись в безвыходной ситуации, объединились и, благодаря своим характерам, применили свои знания и таланты в той сфере, которую они знали лучше всего, а именно в производстве лучшего горячительного напитка. Притом они не собирались становиться авантюристами и мошенниками. Они делали свое дело, можно сказать, блестяще. История мало знает женщин, которые занимались виноделием. Та же знаменитая вдова Клико: оставшись без мужа, из всех бизнесов, которые вел ее супруг – банковское дело или продажа шерсти, остановила свой выбор именно на виноделии. Теперь весь мир знает шампанское «Вдова Клико». Сериал получился динамичным, посмотреть его нужно хотя бы для того, чтобы увидеть, как борьба за выживание может объединить людей, в данном случае неблизких подруг, и как, преодолевая череду обстоятельств, драматических или забавных, они становятся победителями.
Воспоминания о детстве
Можете вспомнить экстремальный поступок, которым гордитесь до сих пор?
— Это была экстремальная ситуация, не столько мой экстремальный поступок. Я была ребенком, мне было лет 8, мы проводили время в деревне у бабушки. Вместе с подругой-ровесницей мы возвращались домой по огромному полю, где с одной стороны была река, а с другой – дорога, которая упиралась в скальную гряду. Я услышала шум позади и увидела, что на нас несется гигантский табун лошадей. Было понятно, что пастух пытается собрать их в примерное стадо, но это почему-то не получалось. Они неслись на всех парах, вздымая клубы пыли. На этом болотистом поле всегда стоял одинокий столб, который обнесли маленьким деревянным колодцем и завалили этот колодец валунами, чтобы столб не рухнул. Я приняла решение и схватила подружку за руку, ничего не говоря. Мы понеслись, что есть сил. Добежав до этого столба, я обняла его руками и прижала к себе подругу. Мы просто зажмурили глаза. Мне не было страшно, наверное, в тот момент я переживала за подругу, которая от ужаса кричала и стремилась куда-то рвануть, но я понимала, что так мы просто погибнем под копытами лошадей. На этой невыносимой скорости табун промчался, не задев нашего колодца – для них он стал препятствием. И мы вместе с этим препятствием оказались в так называемой безопасности. Я помню совершенно шальные глаза пастуха, который увидел двух детей, обхвативших руками столб. Наверное, как взрослому опытному человеку ему было понятно, что могло бы с нами случиться. Но мы пережили это. И через какое-то время, когда нас перестало трясти, мы отправились себе дальше по своим делам домой. Всю дорогу молчали. Вот такой был экстрим. Над каким проектом сейчас работаете? — Не знаю, можно ли говорить, над каким проектом я работаю, скажу так: над многими – интересными, звездными, прекрасными.
Вы родились и выросли в Красноярске. Есть ли здесь любимые места? С чем ассоциируется у вас этот город?
— Я люблю свой город. Нужно отдельное интервью, чтобы признаться ему в любви и подробно описать любимые места. Любимые места есть, особенно это правый берег Енисея, где я родилась и выросла, деревня между Абаканом и Красноярском, где я провела детство, где глухие места, прекрасные люди и необыкновенная природа. В Красноярске остались мои друзья, с которыми я поддерживаю отношения, очень их люблю. Если я и скучаю по чему-нибудь или хочу куда-нибудь вернуться – это мое детство, которое я провела рядом с Тайгой под Красноярском у моей бабушки.
Фото: пресс-служба ТНТ