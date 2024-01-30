Звезда Marvel Хейли Этвелл сыграет в экранизации комикса постановщика Warcraft
Голливудская актриса Хейли Этвелл, известная благодаря роли агента Пегги Картер в фильмах «Первый мститель» и «Первый мститель: Другая война» от Marvel, вместе с Анайрин Барнард и Джеком Лауденом возглавит научно-фантастический фильм Rogue Trooper.
Режиссером киноленты выступает постановщик фильмов «Варкрафт», «Исходный код» и «Луна 2112» Данкан Джонс, сообщает КГ-Портал.
По сюжету Rogue Trooper боец Генетической пехоты Роуг ведёт охоту на Генерала-предателя, ответственного за гибель остальных генетических пехотинцев. В этом деле ему помогают его погибшие соратники, чьи личности сохранены в оружии, шлеме и рюкзаке.
Работа над адаптацией одноименного комикса от издательства 2000AD закончится в 2025 году.
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