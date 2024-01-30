Звезда Marvel Хейли Этвелл сыграет в экранизации комикса

По сюжету Rogue Trooper боец Генетической пехоты Роуг ведёт охоту на Генерала-предателя, ответственного за гибель остальных генетических пехотинцев. В этом деле ему помогают его погибшие соратники, чьи личности сохранены в оружии, шлеме и рюкзаке.