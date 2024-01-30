Актриса Софи Тернер показала кадры с аристократом Пирсоном

Актриса Софи Тернер подтвердила слухи о романе с английским аристократом Джоном Дикинсоном Пирсоном. Знаменитость выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с возлюбленным.

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Софи Тернер и Джон Дикинсон Пирсон вместе с друзьями отправились на отдых на горнолыжный курорт. На одной из фотографий голливудская актриса и аристократ позировали с товарищами на вершине горы. Софи Тернер была одета в синий костюм, черный шлем, ботинки и маску. Возлюбленный звезды сериала «Игра престолов» предстал в кадре в черной куртке, брюках, шлеме, ботинках и маске. Аристократ дополнил образ перчатками, которые держал в руке.

В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с актрисой Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала «Игра престолов» на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.

Сейчас Софи Тернер встречается с аристократом Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном. В ноябре их засняли за поцелуем в Париже. В начале января Джо Джонаса заметили в компании модели Сторми Хенли в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас.