Безрукова заявила, что ее коллега пришел на съемки поцелуя с перегаром

"Когда я ему сказала: "Дорогой, ты меня так не уважаешь, что ли? Почему ты пришел в таком состоянии? У нас сцена с поцелуем", - он говорит: "Разве сегодня?" Побежал купил жевательных резинок, засунул целую пачку в рот, чистил зубы, извинялся, но совсем убрать перегар не удалось. Сцена у нас была в такси. И вот когда он сел в такси, пока готовились операторы, все стекла запотели", - вспомнила актриса.