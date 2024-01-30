Чак Басс женится: что известно об актрисе, покорившей главного красавчика «Сплетницы»

Звезда «Сплетницы» Эд Вествик, исполнитель культовой роли Чака Басса, сделал предложение своей девушке Эми Джексон. СМИ и фанаты во всю обсуждают громкую новость, а "Рамблер" разбирается, что известно об актрисе, покорившей Вествика.

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Джексон родилась в Великобритании и начала свою модельную карьеру в 15 лет. В 2009 году она получила титул «Мисс подросткового мира» после победы на конкурсах «Мисс Подросток Ливерпуля» и «Мисс Подросток Великобритании».

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Благодаря участию в конкурсах она заключила модельный контракт с Boss Model Management, а затем и с Models 1 в Лондоне. После окончания подростковых конкурсов Джексон выиграла Мисс Ливерпуль в 2010 году. Затем она боролась за титул Мисс Англия и заняла второе место.

Звезда Болливуда

Кадр из сериала «Прекрасная леди и любовник»

В 2010 году индийские кинопродюсеры увидели профиль Джексон на сайте Miss Teen World и пригласили ее на прослушивание в картину "Мадрасапаттинам" - это стало ее дебютом в Болливуде.

После успеха картины, Эми продолжила свой путь в Болливуде, снявшись еще в 20 картинах, включая фильм «Робот 2.0» 2018 года, который на момент премьеры стал самым дорогим индийским фильмом.

Кадр из фильма «Mission Chapter 1»

Интересно, что Эми снималась в картинах, где ей приходилось говорить не только на английском, но и на тамильском языке, хинди и телугу. Вскоре она завоевала любовь фанатов.

«Сейчас, как никогда, кино, независимо от его происхождения, ценится и уважается во всем мире – оно не знает границ и пределов; и способность переносить аудиторию в разные миры, культуры и опыт, способствовать взывать к сочувствию и пониманию через мою работу чрезвычайно важна», — отмечала сама актриса.

Встреча на гоночной трассе

Молодые красивые Эд и Эми пересеклись на мероприятии Aston Martin осенью 2021 года на гоночной трассе Сильверстоун. Их познакомил общий друг, а тема для разговоров нашлась сразу. Будущие влюбленные взахлеб обсуждали своих пушистых товарищей — пуделя Джексона Герберта и Френчи Хамфри..

В конце концов Вествик пригласил Джексон на двойное свидание с их собаками в кафе в Хэмпстеде, чем покорил ее.

«Он знал, как расположить меня к себе с самого начала… кофе и собаки», — рассказала она Lifestyle Asia .

Он близок с ее сыном

До того, как Джексон встретила Вествика, она была в отношениях с бизнесменом и владельцем гостиницы Джорджем Панайоту. Они были помолвлены, когда у них родился сын Андреас 19 сентября 2019 года, согласно India Today, но позже расстались.

С тех пор Джексон познакомила Вествика со своим сыном, и у них сложились хорошие отношения.

«Он самый добрый и заботливый человек для моего маленького мальчика Андреаса — мне нравятся их отношения», — сказала она.

«Он заставляет меня чувствовать, что я могу все»

Вествик и сам по себе успешный актер, но он находит время и для того, чтобы поддержать карьеру любимой.

«Мы разделяем страсть к творчеству и развитию как индивидуально, так и как единое целое — у меня никогда не было кого-то, кто поддерживал бы и побуждал меня искренне исследовать свою истинную сущность. Он заставляет меня чувствовать, что я могу все», — рассказала она Lifestyle Asia.

В том же интервью Вествик сказал, что смотрит работы Эми и гордится всем, чего она достигла. Он даже сопровождал ее в поездке в Мумбаи, где она жила несколько лет, работая над фильмами:

«Это очень весело. У нее была отличная карьера, и я в восторге от всего, чего она достигла, и я очень рад ее предстоящим проектам».

Она сказала «Да»

Спустя три года отношений, Джексон и Вествик наслаждались поездкой на швейцарский лыжный курорт и вдруг, проходя по подвесному мосту в горах, Вествик сел на одно колено.

Счастливая пара объявила об этой новости в совместном посте в соцсетях, где Джексон написала «Черт возьми, ДА» под невероятно трогательными фото.