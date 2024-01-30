Актер Боб Оденкерк оказался кузеном короля Карла III в 11-м поколении

61-летний Боб Оденкерк появился на подкасте "В поисках своих корней", куда известные люди приходят, чтобы узнать историю своих семей. Ведущий Генри Луи Гейтс-младший шокировал артиста новостью, что он — кузен короля Карла III в 11-м поколении. Гейтс-младший пришел к такому выводу после того, как изучил родственников пяти поколений звезды сериала "Во все тяжкие". Он узнал, что прадед Оденкерка, Фридрих Карл Штайнхольц, был внебрачным сыном герцога Плена. Однако актеру не понравился тот факт, что у него есть родственные связи с королем Карлом III. Оденкерк заявил, что он "американец, не монархист".