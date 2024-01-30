Актер из "Места преступления" Ахим Беннинг умер после своего 89-летия

Умер Ахим Беннинг, немецкий актер театра и ТВ, режиссер и театральный деятель, профессор. Об этом 30 января сообщает ORF. 20 января артисту исполнилось 89 лет.

Отмечено, что Беннинг был одним из самых финансово преуспевавших немецких актеров, в 1970-1990-х годах он был директором театров в Вене и Цюрихе. В последнем случае - Schauspielhaus, одного из самых значительных театров немецкоязычного мира.

Ахим Беннинг родился в Магдебурге. Изучал философию в Мюнхене и Вене, в Вене обучался и актерскому мастерству, там же в 1959-м дебютировал на сцене. Как режиссер ставил Чехова, Горького, Гоголя и Островского, а также телефильмы.