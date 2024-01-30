Актер Владимир Сычев рассказал, из-за чего не хотел сниматься в кино
Владимир Сычев, известный по сериалу «Физрук», чуть было не бросил актерское ремесло еще в детстве. По словам артиста, он мог навсегда оставить съемки из-за неусидчивости.
Будучи школьником, Сычев играл роль Буратино в так и не вышедшем фильме «Осторожно. Неизвестный». Во время подготовки образа ему приходилось по несколько часов сидеть у гримера, чтобы нанести необходимые детали. Весь процесс казался Владимиру невыносимым, поэтому актер всерьез задумывался бросить карьеру, сообщает издание «Известия».
«Первый пластический грим в СССР мне делали серьезный. Мы ездили делать слепки на «Мосфильме», на одну съемочную смену один нос заказывали. Я был непоседа, это мягко сказано, минуту не мог на одном месте простоять спокойно, весь на шарнирах. А грим мне делали по четыре часа, это был какой-то ад для меня. Нос клеится, потом волосы заворачиваются — целая история. С первым метро, открывалось оно тогда в 05:45, по-моему, я ехал на другой конец города на студию Горького на ВДНХ. Около восьми садился в кресло и раньше 12:30 не заходил в кадр. И это ладно бы один-два дня. Мы снимали год, может поменьше. После этого фильма я сказал, что я в кино сниматься больше не буду вообще никогда», — рассказал Владимир Сычев.
Несмотря на все трудности актер не бросил дело, сыграв в таких фильмах, как «Бумер», «Ресторан по понятиям», «Бедный олигарх», «Патриот» и другие. Кинолента «Осторожно. Неизвестный» так и не вышла в прокат из-за брака пленки, кроме того, ее режиссер скончался от инфаркта.