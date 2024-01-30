Стали известны гонорары Киану Ривза за фильмы о Джоне Уике
Пока фанаты франшизы «Джон Уик» надеются на выход пятого фильма, стали известны гонорары исполнителя главной роли Киану Ривза. Уроженец Канады медленно, но верно пополнял состояние с ростом внимания к вендетте его героя и увеличением расходов на производство.
Когда бюджет четвёртой картины взлетел до $90 миллионов, то и Киану получил впечатляющие $15 миллионов.Хотя за первый фильм в 2014-м его гонорар составил около $2 миллионов. После успеха в прокате сиквел 2017-го принёс ему уже $2.5 миллиона.
О том, сколько Ривз заработал на третьем «Джоне Уике» остаётся неизвестным, при этом, картине понадобилось всего 10 дней, чтобы сделать франшизу самой кассовой в истории кино. Несмотря на то, что Джон Уик погибает в конце четвёртого фильма, в мае 2023-го появилась информация о том, что ведётся работа над пятой серией. Это недавно подтвердил и глава киностудии, стоящей за производством франшизы, Lionsgate Джо Дрейк.