Стали известны гонорары Киану Ривза за фильмы о Джоне Уике

Пока фанаты франшизы «Джон Уик» надеются на выход пятого фильма, стали известны гонорары исполнителя главной роли Киану Ривза. Уроженец Канады медленно, но верно пополнял состояние с ростом внимания к вендетте его героя и увеличением расходов на производство.

© globallookpress

Когда бюджет четвёртой картины взлетел до $90 миллионов, то и Киану получил впечатляющие $15 миллионов.Хотя за первый фильм в 2014-м его гонорар составил около $2 миллионов. После успеха в прокате сиквел 2017-го принёс ему уже $2.5 миллиона.