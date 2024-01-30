Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер сообщила о беременности
Актриса Зоя Бербер, получившая популярность после роли в пермском сериале «Реальные пацаны», сообщила, что беременна.
Фотографии она выложила в соцсетях.
«Да, для многих это будет сюрпризом! Спасибо, мы с Максимом Белобородовым старались удивить», — написала Бербер. На нескольких фото звезда позирует с голым животом, показывая, что беременна уже не первую неделю.
Как рассказывало URA.RU, в ноябре 2023 года Зоя Бербер и актер Максим Белобородов сообщили о женитьбе. У Зои уже есть дочь от предыдущего партнера.