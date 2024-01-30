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Актера Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков

Актера из сериала «Острые козырьки» Пола Андерсона оштрафовали за хранение наркотиков, пишет Daily Mail.

Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков
© Nsn

Актера задержали с наркотиками в пабе: посетителей заведения смутил запах, исходящий из кабинки туалета для людей с ограниченными возможностями, откуда вышел актер. Полицейские, прибывшие на место, задержали Андерсона, отдыхавшего в компании друга и полуторагодовалого младенца.

По словам адвоката актера, вжившийся в роль Андерсон хотел подыграть узнавшим его поклонникам, однако сам якобы не употреблял наркотики. Отмечается, что сумма штрафа составила 1345 фунтов.

Ранее стало известно, что в середине 2024 года планируется начало съемок полнометражного фильма по сериалу «Острые козырьки», напоминает «Радиоточка НСН». «Острые козырьки» - британский криминально-драматический сериал о банде из Бирмингема, которая появилась после окончания Первой мировой войны.

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Пол Андерсон