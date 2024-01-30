«Однажды в России», Ветров, сын: как сейчас живет актриса Карина Зверева

«Мы меняемся, что поделать. Возвращаясь к теме работы над отношениями — у нас с Геной была гармония лишь в творчестве. В остальном все было по-разному: мне хотелось экшена, он предпочитал посидеть дома и посочинять. Наверное, отсюда разлом и возник. Это не разница в возрасте, просто разные темпераменты. Видимо, компромисса и не было. Лучше со мной пойти покататься на роликах, если мне хочется, а не отправлять меня с друзьями за этим. Разобщенность в паре оттого и возникает. Если удается найти человека, который будет так же увлечен разными идеями, интересными тебе, это круто. Один предлагает — другой подхватывает или идет навстречу, чтобы поддерживать очаг страсти в отношениях. Так же и с сексом: я считаю, что можно развиваться, раскрываться и познавать все больше и больше. К тому же у нас с Геной не было детей, что тоже повлияло», — комментировала танцовщица развод.