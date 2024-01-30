Эмма Уотсон рассказала о скрытом таланте на съёмках «поттерианы»

Эмма Уотсон стала героиней британского Vogue. В интервью она в очередной раз вспомнила о годах, проведённых на съёмочной площадке фильмов о Гарри Поттере . Разговор зашёл о том, чем занимались актёры в перерывах между съёмками. Оказалось, что вполне здоровым времяпрепровождением, и не последнюю роль в этом сыграла именно Уотсон.

«Другим моим скрытым талантом, если не считать нынешний мой талант в приготовлении коктейлей, я, действительно, по-настоящему, хорошо играю в настольный теннис, и провела много, много часов, играя с Дэном Рэдклиффом и Рупертом Гринтом . Вот на что я потратила свою молодость», - с улыбкой добавила актриса.

Впрочем, умение играть в теннис – не единственный талант Эммы, обнаруженный на съёмках «поттерианы». Режиссёр фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) Альфонсо Куарон рассказал, что Уотсон ещё и обладает литературным даром. Когда он задал ей, Рэдклиффу и Гринту описать своих героев, то Дэниэл смог выдавить из себя только абзац, а Руперт, вообще, ничего не сдал. Эмма же написала про Гермиону Грейнджер 16 страниц, чем несказанно обрадовала режиссёра.