Актриса Кейт Хадсон опубликовала дебютный музыкальный сингл Talk About Love
Актриса Кейт Хадсон, известная по фильму «Как отделаться от парня за 10 дней», написала композицию в соавторстве с рок-исполнительницей Линдой Перри из группы «4 Non Blondes» и своим женихом Дэниелом Фуджикавой. Продюсером трека выступил Йохан Карлссон.
Голливудская звезда уже подписала контракт с лейблом Virgin Music Group, называя их сотрудничество «освежающим и вдохновляющим опытом», сообщает Variety.
«Я с детства увлекалась сочинением песен и запечатлевала в них жизнь. Но все всегда сводится к моменту и возможности убедиться, что ты можешь дать что то музыке. Наконец, это время для меня настало», — заявила Хадсон.
Артистка считает дебютную песню «чем то восхитительным и сексуальным». Новоиспеченная певица планирует выпустить свой первый лонгплей уже в 2024 году.