"Для Никиты Кологривого, который сейчас стал звездой, эта роль — одна из таких интересных в его творческой биографии. Он там необычный, это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет. По тем сложнейшим съемкам, которые были, по характеру героя и то, что он переживает, например, в истории с матерью", - отметил Безруков.