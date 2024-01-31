Эван Рейчел Вуд заявила, что не может спать из-за отмены сериала «Мир Дикого Запада»
Артистка надеется, что научно-фантастический сериал-вестерн телеканала HBO «Мир Дикого Запада» получит продолжение.
По словам Эван Рейчел Вуд, она чувствует себя ужасно из-за того, что не знает о концовке той истории, которая при ее участии создавалась около десять лет, сообщает The Hollywood Reporter.
«Я рассчитываю, что мы в каком то виде еще закончим его [сериал — прим.ред], но я об этом ничего не знаю. И это по-прежнему не дает мне спать по ночам», — заявила Вуд.
Напомним, телеканал HBO отказался выпускать пятый сезон «Мира Дикого Запада», обосновав это падением peйтингoвыx показателей.
Рамблер: главные новости