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Эван Рейчел Вуд заявила, что не может спать из-за отмены сериала «Мир Дикого Запада»

Артистка надеется, что научно-фантастический сериал-вестерн телеканала HBO «Мир Дикого Запада» получит продолжение.

Эван Рейчел Вуд заявила, что не может спать из-за отмены сериала «Мир Дикого Запада»
©  Кадр из сериала сериала «Мир Дикого Запада»

По словам Эван Рейчел Вуд, она чувствует себя ужасно из-за того, что не знает о концовке той истории, которая при ее участии создавалась около десять лет, сообщает The Hollywood Reporter.

«Я рассчитываю, что мы в каком то виде еще закончим его [сериал — прим.ред], но я об этом ничего не знаю. И это по-прежнему не дает мне спать по ночам», — заявила Вуд.

Напомним, телеканал HBO отказался выпускать пятый сезон «Мира Дикого Запада», обосновав это падением peйтингoвыx показателей.

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