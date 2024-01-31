$89.29-0.3296.79-0.19
Войти в почту

Леонардо Ди Каприо сыграет бездомного в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет бездомного в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона, сообщает Daily Mail.

Леонардо Ди Каприо сыграет бездомного в новом фильме
© nsn.fm

Издание публикует фотографии артиста в новом образе. Ди Каприо на них предстает, одетым в грязную одежду, поверх которой накинут старый халат. Актер в темных очках и черной шапке стоит у телефонной будки. Сюжет предстоящей кинокартины пока не раскрывается. Известно лишь, что съемки проходят на севере Калифорнии.

Ранее стало известно, что Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссера Томаса Андерсона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Актеры
Томас Андерсон
Леонардо ДиКаприо