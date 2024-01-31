Актрису Валентину Талызину выписали из больницы

22 января Telegram-канал Mash сообщил, что актрису госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки Ксении, тест на коронавирус показал отрицательный результат. За день до этого в театре Моссовета отменили показ спектакля "Волки и овцы". Причиной отмены названа болезнь Талызиной.

Артистка планирует снова выйти на сцену в конце февраля. 13, 15, 21 м 29 февраля пройдут спектакли с ее участием. Она собирается сыграть в постановках "Волки и овцы" и "Пиковая дама". Валентине Талызиной 22 января исполнилось 89 лет. Она сыграла в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Невероятное приключение итальянцев в России" и "Афоня". Всего в фильмографии артистки более ста работ.