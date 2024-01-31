Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон осудил спин-офф сериала о его «сыне»
Звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон осудил спин-офф сериала о его «сыне»
Голливудскому актеру Брайану Крэнстону не хотелось бы, чтобы история Уолтера Уайта получила развитие сюжета.
Продюсеры «Во все тяжкие» задумались о возвращении культового сериала. По задумке дело Уолтера Уайта должен продолжить его сын, который станет новым предводителем наркобизнеса.
«У всего должен быть свой конец. Наша жизнь циклична. Вполне нормально пережить что-то от начала до конца, а потом просто отпустить это. Мне бы не хотелось, чтобы Уайт-младший пошел по стопам Уолта в криминальном бизнесе. Это был бы печальный исход сериала “Во все тяжкие”», — объяснил актер в интервью Variety.
В конце концов Брайан Крэстон отметил, что гордится своей ролью наркобизнесмена-химика, однако выступает категорически против романтизации таких персонажей и продолжения их дел посредством повзрослевших детей.