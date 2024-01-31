Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс ждёт рождения первенца
Элизабет Мосс готовится стать матерью. Звезда сериала «Безумцы» предстала перед ведущим вечерней телепрограммы «Jimmy Kimmel Live!» в чёрном облегающем платье, подчеркнувшем её округлившийся живот.
«Вы беременны или просто являетесь преданной сторонницей «метода» (так называют на Западе систему Станиславского)?», - спросил Джимми собеседницу.
«Немного и то, и другое», - с улыбкой ответила Элизабет.
Она призналась, что в её нынешнем положении не последнюю роль сыграла «настоящая удача». «Всё идёт очень хорошо», - добавила Мосс, а затем спросила у Киммела совета. Ведущий в свойственной ему юмористической манере предложил ей прихватить с собой в роддом рождественскую гирлянду или свечи, чтобы должным образом осветить судьбоносное событие.
Элизабет Мосс прославилась, благодаря сериалу Hulu «Рассказ служанки» (с 2017), снятому в жанре антиутопии по роману Маргарет Этвуд 1985-го года. Актриса исполнила главную роль, женщины в зависимом положении Фредову. Перед выходом пятого сезона в сентябре 2022-го, было объявлено, что шестой сезон станет заключительным для проекта.