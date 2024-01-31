Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс ждёт рождения первенца

Она призналась, что в её нынешнем положении не последнюю роль сыграла «настоящая удача». «Всё идёт очень хорошо», - добавила Мосс, а затем спросила у Киммела совета. Ведущий в свойственной ему юмористической манере предложил ей прихватить с собой в роддом рождественскую гирлянду или свечи, чтобы должным образом осветить судьбоносное событие.