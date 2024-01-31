Джоди Фостер назвала два фильма, которые должен посмотреть каждый

Звезда «Настоящего детектива» Джоди Фостер посоветовала всем людям хотя бы раз в жизни посмотреть американский фантастический комедийный боевик «Все везде и сразу», а также кукольный фильм от создателей «Южного парка» «Отряд „Америка“: Всемирная полиция».

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Кукольный фильм «Отряд „Америка“: Всемирная полиция» представляет собой сатирическую пьесу об американском милитаризме и правительстве, которая высмеивает стереотипные боевики и представление о США.

«Чувство юмора — это мой камень преткновения. У меня оно довольно тупое», — объяснила свой выбор Джоди Фостер.

По словам актрисы, в основном ей нравятся киноленты, где серьезные вещи преподносятся в юмористическом ключе, сообщает NME с ссылкой на журнал Interview.

Среди фаворитов артистка также отметила оскароносную картину «Все везде и сразу», которая о том, как в современном мире, перегруженном заботами, проблемами и бесконечно поступающей информацией, легко растерять драгоценное время и остаться нигде и ни с чем.