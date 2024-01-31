Валентина Талызина заявила, что приступит к съемкам 1 февраля

Актриса Валентина Талызина сообщила в беседе с телеканалом РЕН ТВ, что хорошо себя чувствует после выписки из больницы. Талызина рассказала, что уже 1 февраля вернется на съемки в кино. Она не уточнила, в каком проекте участвует.

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Артистка отметила, что очень благодарна своему лечащему врачу.

"Очень прошу написать, что я благодарна врачу Анне Курочке", - отметила актриса.

22 января Telegram-канал Mash сообщил, что актрису госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки Ксении, тест на коронавирус показал отрицательный результат. За день до этого в театре Моссовета отменили показ спектакля "Волки и овцы".