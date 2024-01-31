Актриса Валентина Талызина заявила, что приступит к съемкам 1 февраля
Актриса Валентина Талызина сообщила в беседе с телеканалом РЕН ТВ, что хорошо себя чувствует после выписки из больницы. Талызина рассказала, что уже 1 февраля вернется на съемки в кино. Она не уточнила, в каком проекте участвует.
Артистка отметила, что очень благодарна своему лечащему врачу.
"Очень прошу написать, что я благодарна врачу Анне Курочке", - отметила актриса.
22 января Telegram-канал Mash сообщил, что актрису госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки Ксении, тест на коронавирус показал отрицательный результат. За день до этого в театре Моссовета отменили показ спектакля "Волки и овцы".
Причиной отмены названа болезнь Талызиной. Артистка планирует снова выйти на сцену в конце февраля. 13, 15, 21 и 29 февраля пройдут спектакли с ее участием. Она собирается сыграть в постановках "Волки и овцы" и "Пиковая дама". 31 января Талызину выписали из больницы. Актриса продолжит лечение дома.