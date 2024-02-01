Марго Робби заявила, что режиссера Грету Гервиг нужно номинировать на премию

Голливудская актриса Марго Робби прокомментировала отсутствие режиссера Греты Гервиг в номинациях на премию "Оскар".

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Знаменитость высказалась на специальном показе фильма "Барби". Об этом сообщает издание Daily Mail. Марго Робби встала на защиту режиссера и заявила, что кандидатуру Греты Гервиг должны были выдвинуть на премию "Оскар".

"Я думаю, что Грету следует номинировать в качестве режиссера, потому что то, что она сделала, — это вещь, которая бывает раз в карьере, раз в жизни", — сказала Марго Робби.

При этом голливудская актриса не стала комментировать то, что ее не включили в список претендентов на премию "Оскар" за главную роль в фильме "Барби".

На прошлой неделе Райан Гослинг резко отреагировал на новость о том, что актрису Марго Робби и режиссера Грету Гервиг не номинировали на премию "Оскар" за работу над фильмом "Барби". Он заявил, что разочарован тем, что Американская академия кинематографических искусств и наук не оценила их вклад.