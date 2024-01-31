Нагиев и «Кухня», двое детей, слова об СВО: как живет актриса Мария Горбань

Актриса Мария Горбань прославилась после выхода сериала «Кухня». Чем она занимается сейчас, что артистка говорила про Дмитрия Нагиева, какая у нее позиция по спецоперации?

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Чем известна Горбань

Мария Горбань родилась 26 декабря 1986 года в Ярославле. Ее отец, Александр Горбань, был актером и режиссером Ярославского драмтеатра Ф. Г. Волкова, а мама, Лариса Зиброва, играла в Ярославском театре юного зрителя им. В. С. Розова.

Когда будущей артистке было шесть лет, семья переехала в Москву. Горбань окончила школу с театральным уклоном, затем училась на актерском факультете ГИТИСа.

«Правда, папа был против: он хотел, чтобы я стала не актрисой, а продюсером. Но мы с мамой его уломали», — вспоминала она.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Горбань

Мария Горбань встречалась с футболистом Яном Дюрицем, но спустя несколько лет пара объявила о разрыве из-за плотных графиков.

Первым мужем актрисы стал осветитель съемочной площадки Олег Филатов. В 2014 году у супругов родилась дочь Стефания, однако спустя время пара рассталась.

В 2021 году Горбань вышла замуж второй раз — за оператора-постановщика Кирилла Зоткина. В браке родился сын Нилан.

«Я снималась, а он снимал. Между нами пробежал ток, когда наши взгляды встретились. Мы стояли, смотрели друг на друга, смеялись. И до сих пор нам вместе хорошо, комфортно, интересно», — рассказывала артистка.

Что Горбань говорила про Нагиева

Мария Горбань сыграла жену актера Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня», а после снималась в телевизионной рекламе компании МТС.

Также вместе с Нагиевым актриса появилась в спин-оффе «Кухни» — «Отеле Элеон». Кроме того, в комедии «Бабушка легкого поведения — 2: Престарелые мстители» она сыграла бывшую жену актера.

«Конечно, люди меня на улице узнают. Правда, при этом говорят: „О, жена Нагиева идет“», — признавалась Горбань.

Что Горбань говорила про спецоперацию

Мария Горбань отмечала, что очень переживает из-за проведения спецоперации, но всеми силами старается сохранять спокойствие.

«Мы часто живем в разных информационных реальностях, поэтому мы можем кардинально по-разному воспринимать и интерпретировать происходящие события. При этом я не представляю, как можно оставаться равнодушным к тому, что происходит. Нервничают все. Я думаю, нам всем сейчас нужно постараться успокоиться и не вступать ни с кем в споры, берегите себя и своих близких», — высказывалась актриса в соцсетях.

Чем Горбань занимается сейчас

Мария Горбань продолжает творческую деятельность. В 2022 году она вошла в состав жюри шоу «Маска. Танцы» на канале СТС.

Сейчас артистка задействована в постановке «Отпетые мошенники». В 2023 году она сыграла в проектах «Поехавшая» и «Звездный суд».

Также в скором времени запланирован выход картин «Крот в паутине» и «Мокрые майки» с участием Горбань.

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