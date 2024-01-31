Умер актер из "Ликвидации" и "Золотого теленка" Анатолий Дриженко

Ушел из жизни Анатолий Дриженко, советский и украинский актер театра, кино и сериалов. Народного артиста Украины не стало 31 января на 83-м году жизни.

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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского академического музыкально-драматического театра.

"Коллектив театра с глубокой грустью сообщает о невосполнимой утрате - остановилось сердце народного артиста Анатолия Дриженко. Более полувека театральный корифей, ведущий мастер одесской сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый, Анатолий Николаевич был в центре - душой коллектива", - говорится в некрологе.

Прощание с артистом состоится 2 февраля.

Дриженко родился в 1941 году. В 1964-м окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого и с того же года работает в труппе Одесского музыкально-драматического театра.

Снимался с 1974-го - "Посылка для Светланы", "Хлеб моего детства", "Год активного солнца", сериал "Золотой теленок" - с Олегом Меньшиковым, "Иван Подушкин. Джентльмен сыска", "Ликвидация", "Пляж", другие проекты - советские, российские, украинские и совместного производства.