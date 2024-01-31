Инсульт, молодая возлюбленная, смерть сына: как живет актер Иван Краско

Народный артист России Иван Краско в прошлом году был госпитализирован. Что известно о состоянии его здоровья, с кем сейчас встречается актер, в каких проектах он задействован?

Чем известен Краско

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. В 1953 году окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище по специальности «офицер-артиллерист».

Несколько лет служил командиром корабля Дунайской флотилии. Ушел в отставку в звании капитан-лейтенанта.

Всего в фильмографии Краско более 150 работ.

Что известно о личной жизни Краско

Первой супругой Ивана Краско была Екатерина Иванова. Влюбленные были вместе до 1955 года, у них родилась дочь Галина.

Вторая жена звезды — учительница Кира Петрова. Пара жила вместе с 1956 по 1997 год, в браке родились сын Андрей и дочь Юлия. Наследник пошел по стопам отца и стал актером — они вместе снимались в проектах «Болдинская осень» и «Агент национальной безопасности».

В 2006 году Андрей Краско умер — у него не выдержало сердце. Ему было 48 лет.

«Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши», — делился Краско-старший.

Третьей женой актера стала реквизитор театра имени Комиссаржевской Наталья Вяль, которая была младше его почти на 50 лет. Пара поженилась в 2001 года и прожила вместе 10 лет. В браке родились двое сыновей — Иван и Федор. Супруги развелись, так как Вяль нашла себе мужчину моложе.

В 2015 году Краско вступил в четвертый брак — со своей ученицей Натальей Шевель, которая почти на 60 лет младше его.

Спустя три года совместной жизни произошел скандал: 27-летний Александр заявил, что любит жену Краско и что у него был роман с ней. В эфире шоу «На самом деле» девушку уличили в измене. Соблазнитель, которым оказался Андрей Яловик, появился в студии и признался, что Наталья действительно изменила мужу с ним, но его для этого специально наняли. Оказалось, нанимателем был директор актера, которого Краско уволил прямо в эфире «На самом деле». В ответ на это актер удивил молодую жену признанием, что хотел бы вернуться к своей экс-супруге Наталье Вяль.

В 2023 году появилась информация о том, что 92-летний Краско живет со своей 28-летней помощницей по имени Дарья.

«Она — мой поводырь, она — мои глаза, она теперь уже и секретарь мой», — сообщил он.

В этом году Краско признался, что не против жениться на Дарье. Однако девушка заявила, что не собирается идти с ним в ЗАГС и относится к нему как в родственнику.

«Моя забота заключается в том, что как за ребенком ухаживаю. У меня детей нет, поэтому начинает развиваться материнский инстинкт, когда ухаживаю за ним. Всю любовь, всю заботу вкладываю в него», — объяснила она в программе «Центральное телевидение».

Что известно о состоянии здоровья Краско

В июле 2023 года Ивана Краско госпитализировали. Он жаловался на левую часть тела, у него не работали левые рука и нога.

Причиной стал перенесенный инсульт. Артисту сделали операцию.

«В 15 часов сегодня ему сделали операцию. Даже не сказали, на что. Это, скорее всего, инсульт или, врачи сказали, последствия инсульта. Он жаловался много раз на левую руку, каждый месяц ездили в больницу», — сообщала его помощница.

В августе Краско выписали.

Чем сейчас занимается Краско

Иван Краско продолжает творческую деятельность. 93-летний актер задействован в спектаклях «Я вернулся в мой город» и «Утоли моя печали».