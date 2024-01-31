Ильяшенко рассказала о съёмках в продолжении франшизы «Сергий против нечисти»

«В целом франшиза не изменяет сама себе: в «Сергии против нечисти. Яга» много юмора и приключений. Катя, Сергий и Кракин продолжают бороться с нечистью по мере своих скромных сил. Я бы сказала, что нечисть у нас стала разнообразнее и изобретательнее — появляется много новых существ», — заявила актриса в беседе с «Газетой.Ru».