Глен Пауэлл играет полицейского под прикрытием в трейлере «Я не киллер»
Романтическая комедия с элементами экшена выйдет на широкие экраны в июне.
Глен Пауэлл продолжает осваивать жанр ромкома, но не забывает о своих крепких бицепсах. 35-летний актёр сыграл главную роль в комедийном боевике «Я не киллер», тизер которого опубликовал Netflix.
По сюжету, Гэрри Джонсон выдаёт себя за маститого киллера, его сложно найти, так он занят, и услуги он оказывает не всем. Тем не менее, кто добивается с ним встречи, может рассчитывать, что работа будет выполнена чисто и в срок. За одним лишь исключением, что дальше за дело берётся полиция, потому что Джонсон – её сотрудник под прикрытием и ловко использует полученную информацию, чтобы ловить преступников. Всё хорошо идёт до поры, до времени, пока к Гэрри не обращается за помощью очаровательная клиентка, в которую он влюбляется.
Снял картину Ричард Линклейтер («Школа рока», «Перед закатом») по сценарию, написанному с Пауэллом и Скипом Холландсвортом. На широкие экраны «Я не киллер» выйдет 7-го июня.