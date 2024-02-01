Глен Пауэлл играет полицейского под прикрытием в трейлере «Я не киллер»

По сюжету, Гэрри Джонсон выдаёт себя за маститого киллера, его сложно найти, так он занят, и услуги он оказывает не всем. Тем не менее, кто добивается с ним встречи, может рассчитывать, что работа будет выполнена чисто и в срок. За одним лишь исключением, что дальше за дело берётся полиция, потому что Джонсон – её сотрудник под прикрытием и ловко использует полученную информацию, чтобы ловить преступников. Всё хорошо идёт до поры, до времени, пока к Гэрри не обращается за помощью очаровательная клиентка, в которую он влюбляется.