«Кухня», развод, штраф на 100 тысяч рублей: как живет актер Виктор Хориняк

Актер Виктор Хориняк в прошлом году был оштрафован на 100 тысяч рублей. В чем причина, какие последние новости о нем известны?

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Чем известен Хориняк

Виктор Хориняк родился 22 марта 1990 года в Минусинске. Его дядя — заслуженный артист России Алексей Хориняк.

Будущий актер учился в Школе-студии МХАТ. После окончания учебного заведения был принят в основную группу МХТ им. Чехова.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

«Перед съемками в сериале „Контуженный“ я где-то месяц профессионально учился плавать. Каждый день пропадал в бассейне, а потом шел в тренажерный зал. Даже похудел на 16 кг. А для роли в картине „Держи удар, Детка!“ мне довелось овладеть боксом. Точнее, если быть честным, боксом я занимался еще в юности, а это было скорее повторение старого. Телу нужно было вспомнить все ощущения. У меня были полноценные тренировки, как у настоящих спортсменов: начиная от разминки и заканчивая тактикой. В этом фильме я исполнял роль тренера. Поэтому во время занятий все время наблюдал за своим наставником», — рассказывал артист.

Хориняк был женат на детском психологе Ольге. В 2013 году у пары родился сын Иван.

«Моя супруга — это одновременно и лучший друг по жизни, и моя поддержка. Я это очень ценю», — делился Хориняк.

В 2017 супруги расстались. Сейчас о своей личной жизни актер не распространяется. По данным СМИ, у него есть избранница.

За что Хориняк был оштрафован

В декабре прошлого года появилась информация о том, что Виктор Хориняк оштрафован на 100 тысяч рублей по иску от производителя фильма «Любви не бывает». Актер получил аванс за съемки в картине, однако в последний момент отказался, чем причинил убытки, сообщает Telegram-канал Baza.

«Виктора Хориняка попытались оштрафовать в суде на пять миллионов за поздний отказ сниматься в новой комедии. Но пока получилось взыскать только 100 тысяч», — сообщил канал.

Съемки должны были начаться 6 августа. По договору артист был обязан предупредить заранее о невозможности участия в проекте, но сделал это перед первым съемочным днем.

Съемки были отложены для поиска нового актера. Инвесторы, вложившие деньги в проект, посчитали, что потенциальная прибыль окажется меньше, чем если бы в ленте снимался Хориняк.

После этого производитель фильма подал иск к звезде «Кухни», требуя чуть больше пяти миллионов рублей в качестве неустойки. В середине декабря Арбитражный суд Москвы вынес решение, согласно которому Хориняк должен будет выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей, расходы по оплате юридических услуг (30 тысяч рублей) и госпошлину (48 тысяч рублей).

Чем сейчас занимается Хориняк

Виктор Хориняк продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Сережа», «19, 14», «Мастер и Маргарита», «№ 13D» и «Телефон доверия».