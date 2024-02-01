Звезда сериала «Рай» Виктор Пиналес умер в 59 лет в реанимации

На 60-м году жизни скончался актер кино, театра, сериалов и "мыльных опер" Виктор Пиналес, известный, в частности, по мелодраматической теленовелле начала нулевых "Рай".

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Как сообщает СМИ продюсер Хуансито Родригес, доминиканский актер умер ночью среды в реанимации больницы, куда был госпитализирован из-за почечной недостаточности.

Информацию подтвердил один из братьев Виктора. Причиной смерти артиста в конечном итоге обозначается пневмония.

В некрологах покойный назван "выдающимся актером и продюсером".

Виктор Пиналес родился в 1964 году. Снимался с начала 1990-х: "Лилии", "Мучение", "План", "Патрисия: Мечта возвращается", комедия "Прасщай, Нью-Йорк" (Guzbay New York), другие.