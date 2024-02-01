Элизабет Тейлор брала в путешествие 156 чемоданов

История отношений Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, начавшаяся на съемочной площадке фильма «Клеопатра» в 1963 году, вскоре привела к их браку. Скоро выходит биографическое произведение Роджера Льюиса, озаглавленное «Эротическое бродяжничество: все о Ричарде Бертоне и Элизабет Тейлор», раскрывающее многие моменты их совместной жизни.

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Как отмечает boda, интересный момент из книги — это история о путешествиях звездной пары с большим количеством сопровождающего персонала. Например, во время визита на кинофестиваль в Таормине они взяли 156 чемоданов, а в парижском отеле заняли 21 номер для своей команды, даже в рестораны брали с собой собак, которых кормили по специальному меню.

Тейлор и Бертон сыграли вместе в 11 кинолентах, среди которых выделяется фильм «Кто боится Вирджини Вульф?», принесший Тейлор доход в четыре миллиона долларов плюс ее гонорар, а Бертон получил 750 тысяч долларов.