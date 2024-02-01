Настасья Самбурская вышла на публику в образе голливудской дивы

«Мне запретили на 2 месяца сахар, дрожжи, глютен, жареное, соусы, фрукты. В основном сейчас мой рацион белок и клетчатка. Я вешу уже 58 кг (— 3), а еще даже месяц не прошел. Так что, кому нужно похудеть, это идеальная диета. Но это сложно, вчера даже заплакала», — сообщила Самбурская в социальных сетях.