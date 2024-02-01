Настасья Самбурская вышла на публику в образе голливудской дивы
Актриса Настасья Самбурская появилась на публике в образе голливудской дивы. Знаменитость опубликовала ролик со своего выступления в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
36-летняя Настасья Самбурская вышла на сцену в платье жемчужного цвета с декольте и украшением на талии. Наряд подчеркнул фигуру актрисы. Звезда дополнила образ золотыми массивными серьгами. Артистка уложила темные волосы и сделала яркий макияж с угольно-черными стрелками и красными губами. Завершением наряда стал алый маникюр.
«Пригласила гостью с неудобного места на балконе пересесть за свободное внизу за столиком. Ждем», — подписала видео Самбурская.
Настасья получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».
Артистка не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. В апреле прошлого года звезда раскрыла поклонникам секрет своей фигуры. Настасья Самбурская не только занималась спортом, но и сидела на строгой диете.
«Мне запретили на 2 месяца сахар, дрожжи, глютен, жареное, соусы, фрукты. В основном сейчас мой рацион белок и клетчатка. Я вешу уже 58 кг (— 3), а еще даже месяц не прошел. Так что, кому нужно похудеть, это идеальная диета. Но это сложно, вчера даже заплакала», — сообщила Самбурская в социальных сетях.
Ранее Настасья Самбурская снялась в парике.