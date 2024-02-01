Умерла звезда сериала «С течением лет, с течением дней» Мария Заенц-Радван

Ушла из жизни актриса театра, кино и ТВ Мария "Мая" Заенц-Радван, известная по ряду заметных проектов.

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В частности - по знаменитому сериалу 1980 года "С течением лет, с течением дней" и военной драме 1974-го "Баллада о красном цвете".

Плюс на ее счету - долгоиграющее шоу "Телевизионный театр" и выступления в культовом краковском кабаре Piwnica pod Baranami.

В ноябре артистка отметила свое 84-летие. Об ее уходе сообщают в пресс-службе национального польского Старого театра, а также друзья и коллеги.