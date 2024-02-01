«Это работа режиссера». Создатель Kingsman — о выборе Милли Олкок в роли Супергерл

Я большой поклонник Милли Олкок. Огромный фанат. Я встречался с ней по поводу другого проекта, над которым мы работаем, — она мне отказала, и это было грустно. Она потрясающая актриса. Опять же, мне кажется это странным, ведь у них нет режиссёра для «Супергёрл». Это меня удивило, потому что фильм будет снимать именно режиссёр — как и выбирать актрису на главную роль. Я не понимаю, кто выбрал её на главную роль, если постановщика всё ещё нет.