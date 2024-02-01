Актер Михаил Мартьянов: «иногда нужно оглядываться назад»

— Самая большая наша совместная театральная работа — это спектакль «Молодость Людовика XIV» по пьесе Александра Дюма, над которой мы работали с Юрием Мефодьевичем. Я увидел себя в списке главных ролей, когда вывесили распределение на этот спектакль. Я был очень удивлен и обрадован тем, что он увидел во мне какую-то силу. Потом у нас был целый год совместной работы над этой пьесой.Мы ее всячески сокращали, переделывали, придавали устаревшим выражениям современное звучание. Я бы выделил несколько уроков, которые он мне дал. Он говорил «никому не интересно смотреть на придуманных людей» и что «все персонажи должны оживать, должны быть похожи на нас, на живых». Мне очень нравилось репетировать любовные сцены между главными героями, потому что Юрий Мефодьевич постоянно нам, молодым, говорил: «Ну что я вам объясняю, как играть любовь? Это вы мне должны рассказать!» Он и сам в моменты репетиций раскрывался как человек, как мастер и великий актер. Он стал для меня прекрасным примером настоящего менторства.