Актер Михаил Мартьянов: Иногда нужно оглядываться назад
В день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялась премьера спектакля «Мой бедный Марат».
Это постановка о любви, встречах и разлуке в годы Великой Отечественной войны. «Вечерняя Москва» пообщалась с актером Михаилом Мартьяновым, сыгравшим одну из главных ролей.
— Михаил, в спектакле вы играете поэта Леонидика, невольно ставшего участником любовного треугольника с Ликой, в которую также влюблен Марат. Расскажите о своем персонаже.
— Леонидик немного стеснительный. Он пишет стихи, но не публикует их. Говорит о себе в третьем лице. Наверное, это такой способ посмотреть на себя со стороны, зашить себя. Однако мой герой сначала разрушает счастливые отношения Лики и Марата, а затем, спустя годы, вновь сводит этих героев вместе.
— Тем не менее нельзя осуждать его чувства, ведь он тоже был влюблен? И женился на Лике.
— Да, но он не сумел сделать Лику счастливой за 13 лет брака. В общем-то, в этом его вина. Хотя, если женщина рядом с мужчиной не может быть счастливой, тут отчасти вина обоих. Он вторгается в мир Лики и Марата в самом начале, когда они подбирают его, больного на улице, и в итоге разрушает их счастливую жизнь. Но это все, конечно, неосознанно.
Я думаю, что он чувствует свою вину и корит себя за это долгие годы. Но он тоже ищет счастья и борется за него. Поэтому все персонажи — несчастные люди. Можно порадоваться только за то, что они не отчаиваются и ищут выходы из сложных ситуаций, продолжают жить, несмотря на все тяготы, которые выпадают на их судьбы. В этом, мне кажется, главная идея нашей работы.
— Вы выделяете для себя какое-то определенное амплуа?
— Да, все мои персонажи, которые мне удается играть, по характеру неврастеники.Например, тот же Леонидик в спектакле «Мой бедный Марат» или Чацкий в романе Грибоедова «Горе от ума». Хотя недавно в Малом театре состоялась премьера спектакля «Капитанская дочка» по Пушкину, и там я сыграл Швабрина, а это уже другой типаж.
— Сейчас снимается множество исторических фильмов. Чем вызван подобный интерес зрителя?
— Наверное, мы хотим лучше понять настоящее, оглянувшись на наше прошлое. Да и что может быть интереснее истории. Все время хочется вернуться, исследовать ее и примерять на себя чужую жизнь, если мы говорим о перевоплощениях для искусства.
— Тем и прекрасен театр.
— Наша профессия этим и привлекает. Ты можешь себя «снять», повесить на вешалку, надеть кого-то другого и пожить чужой жизнью. И вот тот, которого ты снял, отдыхает в это время. Он не существует. Ты можешь проделать кучу всего, чего другому тебе нельзя. Это отличная психотерапия. Я бы посоветовал не отказывать себе в каких-то таких вещах, когда можно побыть кем-то другим. Почему, например, маскарады так были популярны? Потому что можно было надеть маску, и ты переставал быть собой.
— Вы также плотно работали с недавно ушедшим из жизни Юрием Соломиным (артист умер 11 января. — «Вечерняя Москва»). Расскажите, какие самые важные уроки он вам преподал.
— Самая большая наша совместная театральная работа — это спектакль «Молодость Людовика XIV» по пьесе Александра Дюма, над которой мы работали с Юрием Мефодьевичем. Я увидел себя в списке главных ролей, когда вывесили распределение на этот спектакль. Я был очень удивлен и обрадован тем, что он увидел во мне какую-то силу. Потом у нас был целый год совместной работы над этой пьесой.Мы ее всячески сокращали, переделывали, придавали устаревшим выражениям современное звучание. Я бы выделил несколько уроков, которые он мне дал. Он говорил «никому не интересно смотреть на придуманных людей» и что «все персонажи должны оживать, должны быть похожи на нас, на живых». Мне очень нравилось репетировать любовные сцены между главными героями, потому что Юрий Мефодьевич постоянно нам, молодым, говорил: «Ну что я вам объясняю, как играть любовь? Это вы мне должны рассказать!» Он и сам в моменты репетиций раскрывался как человек, как мастер и великий актер. Он стал для меня прекрасным примером настоящего менторства.
— Вы снимались в новых сериях культового сериала о службе советских пограничников «Государственная граница». Чем запомнилась работа?
— На роль меня утвердили без проб. Тут мне тоже очень повезло. У режиссеров «слетел» актер, и им срочно нужна была замена. Съемки проходили в Белоруссии, и там я познакомился с большим количеством хороших актеров. Это было жаркое лето 2014 года. Мы много общались с ребятами после съемок. Эта работа из цикла советского сериала, который снимался еще в 1970-е. История о жизни в постсоветском пространстве.
— Вы были удостоены Премии ФСБ России в области литературы и искусства. Как получили эту награду?
— Это была моя первая крупная работа в сериале «Спасите наши души». Я еще учился на четвертом курсе, и на меня свалилась главная роль в военном сериале, где я должен был ловить шпионов.Представляете, что это для меня значило?! Сам сериал был номинирован на премию, режиссер Кирилл Белевич, Владимир Машков и я.Вручение проходило в зале на Лубянке. Все было очень торжественно. Нам подарили медали, и она сейчас находится у меня дома на почетном месте. Конечно, это такие события, которые в юном возрасте воспринимаются как триумфы. Такие победы, как утверждение в Малый театр, Премия ФСБ за главную роль, знакомство с Юрием Соломиным, возносят любого молодого артиста на седьмое небо, и после этого кажется, что жизнь будет легкой, роли посыпятся, будут награды и красные дорожки. А потом ты понимаешь, что это все быстро заканчивается и нужно все время трудиться.
СЮЖЕТ
В центре истории взаимоотношения жителей блокадного Ленинграда — Марат и Лики, которые любят друг друга. Они помогают голодному поэту Леонидику встать на ноги и начинают жить вместе.
Вскоре поэт влюбляется в Лику. Марат и Леонидик отправляются на войну, и история продолжается уже спустя несколько лет после их возвращения.
Юноши продолжают испытывать чувства к одной и той же девушке.
ДЕТАЛИ К ПОРТРЕТУ МИХАИЛА МАРТЬЯНОВА
— Как попали в Малый театр?
— На выпуске в «Щепке» весной был показ во все театры. Отбирали нас прямо в училище. На смотр тогда пришли художественный руководитель Юрий Соломин и режиссер-постановщик Малого театра Владимир Драгунов. Я показывал монолог Алексея Турбина из пьесы «Дни Турбиных» Булгакова.
Тот момент, когда он разговаривает со своей армией и заявляет: то, за что мы боролись, уже никому не нужно.
Через несколько дней нам сказали, что в Малый театр берут четверых человек, и я был в их числе. Добился того, чего хотел, и был очень рад.
— Как вы решили стать актером?
— Я родился в семье актрисы (заслуженной артистки России Валентины Мартьяновой. — «Вечерняя Москва») и все детство провел за кулисами, влюбился в эту профессию. Еще ребенком начал выступать в школе, читал стихи. Мне нравилось слушать рассказы мамы про студенческую жизнь. Она училась в ГИТИСе, образ ее учебного учреждения для меня сложился ярко. Туда я не попал, но угодил в «Щепку», где провел прекраснейшие годы.
— Как вы расслабляетесь и отдыхаете после спектаклей и трудных работ в кино?
— Надо найти то, что тебя увлекает, и успевать посвятить этому время, силы. Вы тут же получите ответное счастье. Например, заняться спортом.
— Как вы считаете, уместна ли в сериалах и фильмах ненормативная лексика?
— Это довольно интересный вопрос.Конечно, ненормативной лексики не должно быть много, и она должна быть обязательно оправдана. К примеру, недавно вышел российский сериал «Слово пацана». Его сейчас очень много обсуждают.Там, к примеру, невозможно обойтись без мата, но он используется дозированно, элегантно и искусно.
Это очень важно.
ДОСЬЕ
Михаил Мартьянов родился 1 ноября 1986 года в Твери.
В 2008 году окончил Щепкинское театральное училище на курсе В. И. Коршунова.
В этот же год он был зачислен в труппу Малого театра. Мартьянов снимается в кино и на ТВ. На его счету более 30 работ, среди которых «Государственная граница», «Спасите наши души» и «ЧС. Чрезвычайная ситуация».