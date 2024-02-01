«Москино» покажет фильмы с участием актрисы Ирины Муравьевой 8–9 февраля
В кинотеатрах «Москино» 8 и 9 февраля будут показывать фильмы, где снялась советская и российская актриса Ирина Муравьева: «Карнавал», «Охота на лис» и «Самая обаятельная и привлекательная». Об этом сообщила пресс-служба сети.
«8 и 9 февраля в кинотеатрах «Москино» пройдут специальные показы, посвященные советской и российской актрисе театра и кино Ирине Муравьевой. Обаятельная и веселая, она влюбила в себя зрителей с первого взгляда. Актриса снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, ставшими хитами кинопроката», – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что «Карнавал» покажут 8 февраля в 15:00 в «Искре», «Охоту на лис» – 9 февраля в 15:30 в «Сатурне», «Самую обаятельную и привлекательную» – 9 февраля в 17:00 в «Вымпеле».