«Москино» покажет фильмы с участием актрисы Ирины Муравьевой

«8 и 9 февраля в кинотеатрах «Москино» пройдут специальные показы, посвященные советской и российской актрисе театра и кино Ирине Муравьевой. Обаятельная и веселая, она влюбила в себя зрителей с первого взгляда. Актриса снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, ставшими хитами кинопроката», – сказали в пресс-службе.