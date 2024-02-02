Брэд Питт сыграет в фильме «Кинокритик» Квентина Тарантино

По данным издания Deadline, Брэд Питт получил роль в фильме Квентина Тарантино «Кинокритик». Источники издания заявили, что Питт вполне может получить роль главного героя.

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В прошлый раз Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 2019 году за ленту «Однажды в Голливуде», и он также сыграл у Тарантино в «Бесславных ублюдках». Вероятнее всего, выпустит ленту Sony Pictures, а Стейси Шер выступит продюсером.

Хотя официальный каст не раскрыт, по слухам, в ленте сыграют Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо и, возможно, Пол Уолтер Хаузер. Сюжет расскажет про кинокритика, который пишет для порножурнала.