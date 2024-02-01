Юэн МакГрегор признался, что не хотел играть Оби-Вана Кеноби в «Звездных войнах»

Шотландский актер Юэн МакГрегор не видел себя в образе персонажа вселенной «Звездных войн», так как был сосредоточен на другом проекте.

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В конце 1990-х артист получил главную роль в приключенческом триллере Дэнни Бойла «Пляж». По его словам, этот проект был для него более важным, чем участие в фантастической вселенной, сообщает DailyMail.

«“Звездные войны” не были для меня чем-то определяющим. Я считал себя актером Дэнни Бойла. “Пляж” казался мне более важным, хотя я спрашивал друзей о том, правильно ли поступаю», — поделился МакГрегор.

Однако из-за разногласий с режиссером актер вынужденно покинул проект, где его место занял Леонардо Ди Каприо. В связи со сложившимися обстоятельствами Юэн все-таки принял предложение сыграть Оби-Вана Кеноби из-за неимения альтернатив.

«Я счастлив, что мне выпала возможность примерить на себя образ фантастического персонажа. Во время съемок было нелегко. Хотя мне все-таки хотелось бы вновь вернуться к роли», — дополнил артист.