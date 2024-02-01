«Жил на пределе». Киллиан Мерфи рассказал о подготовке к роли в «Оппенгеймере»

Ирландский актер Киллиан Мерфи объяснил, что при подготовке к главной роли он добивался идеального сходства с героем Робертом Оппенгеймером не только внешне, но и внутренне.

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Ради того, чтобы передать фактуру тела физика-теоретика артист «жил на пределе», сообщает DailyMail. Актер почти ничего не ел, позволяя себе лишь небольшие перекусы орехами. Как он объяснил, это было связано с тем, что сам ученый в реальной жизни «придерживался диеты из мартини и сигарет».

«Главное, что я узнал или что вынес из этой роли, — это то, что он был человеком. Для меня было важно просто передать его человечность», — объяснил Киллиан Мерфи.

Несмотря на любовь к перевоплощениям, артист посоветовал не экспериментировать подобным образом со своим телом, ибо это может привести к печальным последствиям.