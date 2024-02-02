Умер актер из фильмов «Бэтмен» и «Миссия невыполнима» Уильям О'Коннелл

Американский актер Уильям О'Коннелл ушел из жизни в возрасте 94 лет, сообщило издание Deadline со ссылкой на окружение артиста. О'Коннелла не стало 1 февраля.

Он умер на своем ранчо в Калифорнии. Причина смерти не называется. За свою карьеру актер сыграл в более чем 70 фильмах. Среди них - «Миссия невыполнима», «Бэтмен», «Ангелы Чарли» и «Стартрек». Ранее американский актер Хинтон Баттл умер в возрасте 67 лет. Он известен по роли Страшилы в бродвейском мюзикле «Волшебник», отмечает «Радиоточка НСН».