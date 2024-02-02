Актриса Софи Тернер завела роман спустя месяц после развода
Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер погрузилась в новые отношения. Спустя месяц после объявления о начале бракоразводного процесса с певцом Джо Джонасом, с которым у актрисы двое совместных детей, девушка стала встречаться с британским аристократом Перегрином Пирсоном. Друзья признаются, что она «никогда не выглядела такой счастливой».
У 27-летней актрисы и ее 29-летнего возлюбленного есть общие друзья. Впервые пару заметили целующейся осенью 2023 года. Это произошло в октябре, а в сентябре актриса с мужем объявили о расставании после четырех лет брака. Во второй раз пару увидели на публике во время прогулки по Лондону в начале декабря. А недавно Софи выложила в социальной сети фотографии их совместной поездки на лыжный курорт в компании друзей. Источник отметил, что Тернер «не ожидала, что так быстро найдет человека, который ей не безразличен» и «ничего не могла с этим поделать».
Тернер и Джонас находятся в процессе развода. Они обсуждают вопросы имущества и опеки над их дочерями – трехлетней Уиллой и годовалой Дельфиной. Певец подал на развод в сентябре 2023 года, а две недели спустя Софи подала иск против него, требуя немедленно вернуть детей в Англию, утверждая, что они были вывезены им незаконно. В октябре бывшие супруги пришли к мировому соглашению по поводу временной опеки над детьми. Стороны договорились урегулировать свои вопросы вне публичной плоскости, пишет PageSix.
В августе актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после семи лет судов. Женщина рассказала, что за полгода до развода у нее случился паралич Белла.