Софи Тернер завела роман спустя месяц после развода

У 27-летней актрисы и ее 29-летнего возлюбленного есть общие друзья. Впервые пару заметили целующейся осенью 2023 года. Это произошло в октябре, а в сентябре актриса с мужем объявили о расставании после четырех лет брака. Во второй раз пару увидели на публике во время прогулки по Лондону в начале декабря. А недавно Софи выложила в социальной сети фотографии их совместной поездки на лыжный курорт в компании друзей. Источник отметил, что Тернер «не ожидала, что так быстро найдет человека, который ей не безразличен» и «ничего не могла с этим поделать».