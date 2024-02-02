На 33-м году жизни умерла скандальная индийская эротическая актриса Пунам Панди

2 февраля в возрасте 32 лет умерла Пунам Панди, актриса с эротическим уклоном и модель. Об этом на официальной странице индийской артистки в соцсети сообщил ее представитель.

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Причиной стал рак. Молодая женщина скончалась в своем доме в Уттар-Прадеше, штате на севере Индии.

Модель прославилась в 2011-м, дав, как напоминают СМИ, "противоречивое обещание" обнажиться для игроков, если команда Индии выиграет финальный матч ODI по крикету против Шри-Ланки. Индия выиграла, но артистка свое обещание не выполнила - из-за негативного общественного резонанса и, как она пояснила, давления со стороны функционеров от крикета. Впрочем, поклонники в ее аккаунтах в соцсети все-таки получили далее "компенсирующее" видео.

Панди родилась в 1991 году. В Болливуде дебютировала в 2013-м - в молодежной эротической картине, где сыграла учительницу, соблазняющую своего ученика - и тогда тоже поднялся скандал. В 2020-м вереницей скандалов сопровождался брак модели - с полицией, арестами и так далее. Впрочем, наблюдатели тут же предположили, что всё это - пиар новой картины Панди.