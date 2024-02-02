Барри Кеоган, известный по роли в фильме «Солтберн», во время интервью The Wrap заспойлерил финал собственного героя лейтенанта Кертиса Биддика в проекте Apple TV+ «Властелины воздуха».

По словам актера, персонаж военной драмы о Второй мировой войне потерпит крушение и трагически погибнет, выполняя важную миссию, сообщает The Wrap. Несмотря на довольно скорую смерть героя, ирландский артист признался, что довольно долго готовился к самой роли.

Чтобы вжиться в образ он встречался с прототипом своего киноперсонажа. Кроме этого, Барри Кеоган изучил, как работает самолет Boeing B-17 Flying Fortress, на копии которого он «летал» во время съемок.

«В целом я пытался в этой роли показать себя лидером. При этом я стремился соблюсти тонкий баланс между тем, как Биддик проявляет свою силу и храбрость, скрывая за этим свои слабости. Перед самой смертью он показал свое настоящее лицо. В тот момент исчезло все притворство», — рассказал Кеоган.

В конце концов, актер отметил для себя, что все персонажи, воплощенные в проекте, были самыми обычными мальчишками, которым пришлось стать мужчинами слишком рано.