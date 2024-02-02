Внешность звезды сериала «Кухня» обругали за чрезмерную худобу

«Зачем так худеть. Красивая фигура была, когда в "Кухне" снималась. Сейчас прям чересчур», «Потеряла себя из-за худобы. Тело подростка, а голова взрослой женщины», «Красивая, но очень худая. Первые два фото пугают», «Какая вкусная была в "Кухне", хочется откормить», «Странно иметь в таком возрасте фигуру как у подростка в 13 лет», — высказались они.