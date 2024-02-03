Актера Биковича сняли с роли в сериале «Белый лотос» после претензий МИД Украины

Телекомпания HBO разорвала контракт с сербским актером с российским гражданством Милошом Биковичем после критики, последовавшей из-за обращения МИД Украины, сообщил портал Deadline.

© Кадр из фильма «Холоп», 2019

Бикович подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале, он уточнил, что «его участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества».

«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства», – написал он.

Между тем, Deadline пишет, что решение снять Биковича с роли связано с заявлением МИД Украины, в котором ведомство критикует телеканал за согласование роли сербского актера из-за того, что он поддерживает Россию, передает Ura.ru.

В новом сезоне «Белого лотоса» Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге из России. Действие происходит в Таиланде.

Президент России Владимир Путин предоставил Биковичу гражданство России в 2021 году.