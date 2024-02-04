Россияне поддержали актера Милоша Биковича
Сербско-российский актер Милош Бикович потерял роль в одном из самых популярных современных сериалов - «Белый лотос». Он был утвержден на нее в первой половине января. А 24 января сотрудники украинского министерства иностранных дел опубликовали в соцсетях пост с сообщением, что Бикович поддерживает Россию.
Компания HBO молчала в течение недели, а потом сообщила: «Мы решили, что наши с Биковичем пути должны разойтись. На роль будет найден другой актер».
Как пишет «Комсомольская правда», в комментариях поклонники горячо поддерживают актера.
«Милош, спасибо, что не прогнулся под Запад ради одноразовых плюшек, как некоторые "артисты". Уважаем и ценим!» «Милош, Бог всегда на стороне искренних людей. Поверь, все самые лучшие фильмы, в которых ты был рождён сыграть, будут сняты с твоим участием». «Сильный дух, осознанная личность и настоящий мужчина! Уважаем и любим Вас».
Ранее «Свободная Пресса» писала, что информацию об отцовстве 35-летнего актёра Биковича подтвердили сербские СМИ.