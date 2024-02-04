Россияне поддержали актера Милоша Биковича

«Милош, спасибо, что не прогнулся под Запад ради одноразовых плюшек, как некоторые "артисты". Уважаем и ценим!» «Милош, Бог всегда на стороне искренних людей. Поверь, все самые лучшие фильмы, в которых ты был рождён сыграть, будут сняты с твоим участием». «Сильный дух, осознанная личность и настоящий мужчина! Уважаем и любим Вас».