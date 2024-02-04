Журналисты издания IGN сообщили, что звезда сериала «Во все тяжкие» Кристен Риттер сыграет в «Сонике в кино 3». Напомним, в шоу она исполнила роль Джейн Марголис — возлюбленной Джесси Пинкмана.

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Ко всему прочему, в каст картины войдут Алила Браун («Три тысячи лет желаний»), Джеймс Уок («Милосердие»), София Пернас («Кровь и сокровище»), Кристо Фернандес (Тед Лассо) и Тика Самптер («Совместная поездка»).

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.