Актриса Эмма Стоун расплакалась после признаний поклонника-аутиста

"Я действительно влюбился в ваше сердце, в вашу уверенность, в вашу злую силу, в вашу защиту психического здоровья и просвещения. Будучи одним из очень немногих детей-аутистов в школе, я чувствовал себя одиноким и не мог завести друзей. На переменах я пробирался в компьютерный класс, чтобы посмотреть ваши старые скетчи из SNL", - рассказал он.