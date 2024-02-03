Актер «Универа» и «Склифосовского» Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет
Актер театра и кино Дмитрий Овчинников скончался в возрасте 50 лет. Об этом стало известно из заявления пресс-службы столичного музыкального театра «Геликон-Опера», в котором артист работал с 2001 года.
— Наш театр скорбит. <...> Дима был фантастическим артистом кино — в фильмах он создал множество характерных ролей. Он помогал всем, кого встречал на своем пути, — сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Точная причина кончины Овчинникова пока не раскрывалась, однако известно, что долгое время артист боролся с заболеванием. Церемония прощания с актером состоятся 3 февраля в церкви Большое Вознесение.
Актер Дмитрий Овчинников родился в 1973 году. Наибольшую популярность Овчинникову принесли роли таких полнометражных фильмах и сериалах, как «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «Москва. Три вокзала», «Заповедник», «Мамы чемпионов» и «Молодежка».
За свою театральную карьеру артист сыграл в постановках «Севильский цирюльник», «Борис Годунов», «Кощей Бессмертный», «Леди Макбет Мценского уезда», «Любовь к трем апельсинам», «Аид», «Семь смертных грехов» и «Каменный гость».