Актер «Универа» и «Склифосовского» Дмитрий Овчинников умер в возрасте 50 лет

Актер театра и кино Дмитрий Овчинников скончался в возрасте 50 лет. Об этом стало известно из заявления пресс-службы столичного музыкального театра «Геликон-Опера», в котором артист работал с 2001 года.

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— Наш театр скорбит. <...> Дима был фантастическим артистом кино — в фильмах он создал множество характерных ролей. Он помогал всем, кого встречал на своем пути, — сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Точная причина кончины Овчинникова пока не раскрывалась, однако известно, что долгое время артист боролся с заболеванием. Церемония прощания с актером состоятся 3 февраля в церкви Большое Вознесение.

Актер Дмитрий Овчинников родился в 1973 году. Наибольшую популярность Овчинникову принесли роли таких полнометражных фильмах и сериалах, как «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «Москва. Три вокзала», «Заповедник», «Мамы чемпионов» и «Молодежка».